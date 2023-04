Saviez-vous que bailler longuement peut être un signe d’intelligence ? Selon une étude menée par des chercheurs néerlandais et américains, la durée d’un bâillement serait liée à la taille et au nombre de neurones du cerveau, ce qui signifie que plus vous baillez longtemps, plus vous êtes intelligent.

Les chercheurs ont analysé les bâillements de 55 mammifères et 46 espèces d’oiseaux, et ont comparé la durée des bâillements avec les données cérébrales et neuronales. Cette étude confirme les résultats obtenus par des biologistes américains en 2017.

Alors la prochaine fois que vous baillez longuement, n’ayez pas honte !