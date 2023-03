Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 27 février au 5 mars : Nafi Thiam, les Magritte du cinéma et un chien sauvé des ruines

Menée d'une main de maître par le comédien et réalisateur Patrick Ridremont ainsi que la voix de la journaliste et animatrice Cathy Immelen, la 12e cérémonie des Magritte du Cinéma a mis en avant tous les talents de la profession lors d'une soirée exceptionnelle ce samedi.

Parmi les grands gagnants de cette édition 2023 figure Bouli Lanners, auréolé meilleur acteur pour son rôle dans "La nuit du 12". Son film "Nobody has to know" a été sacré meilleur film et a été primé pour la meilleure réalisation. Virginie Efira a elle remporté le Magritte de la meilleure actrice.

L'ensemble du palmarès est à découvrir ici.