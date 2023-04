Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 24 au 30 avril : 5 infos positives pour garder le sourire

Le gouvernement néerlandais a annoncé ce mercredi un plan de 28 milliards d’euros pour lutter contre le changement climatique, en visant une réduction des émissions de CO2 de 55% d’ici 2030 et une économie circulaire neutre en carbone d’ici 2050.

Le plan comprend la fermeture des centrales au gaz et au charbon, des subventions pour les véhicules électriques d’occasion et l’augmentation du nombre de sites de recharge de batteries. Les autorités espèrent ainsi inciter les citoyens à opter pour des moyens de transport plus propres, pour un avenir plus écologique et responsable.