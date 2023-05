Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 22 au 28 mai : 5 infos pour vous libérer du stress

Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire détenu en Iran depuis le 24 février 2022, a été libéré jeudi, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.

À sa sortie d’avion à l’aéroport de Melsbroek vendredi soir, Olivier Vandecasteele a été accueilli par sa famille et ses proches. Ils ont scandé le nom d’Olivier et l’ont applaudi. L’humanitaire, amaigri et ému, a ensuite étreint ses parents et ses proches.