Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 21 au 27 août : 5 infos pour braver la pluie

Cette nouvelle avancée scientifique majeure promet de mieux comprendre notre espèce : le chromosome sexuel mâle a été séquencé pour la première fois dans son intégralité. Depuis plus 20 ans, une centaine de scientifiques s’attellent à séquencer l’entièreté du génome humain, sans parvenir à décoder le chromosome Y. Cette réussite clôture une longue série de recherches et ouvre la porte à une meilleure compréhension de nos gênes et de leurs mutations.