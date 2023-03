Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 20 au 26 mars

Les déchets alimentaires sont de plus en plus utilisés dans l'industrie de la beauté. Les marques cherchent en effet à réduire leur empreinte environnementale et à lutter contre le gaspillage. Des marques comme My Skin Feels au Royaume-Uni et UpCircle Beauty utilisent donc des ingrédients issus des déchets de l'industrie agroalimentaire pour fabriquer leurs produits de beauté. La marque Cultiv en France utilise également des "légumes moches" pour élaborer ses cosmétiques.

Ces initiatives permettent de réduire l'utilisation de nouvelles matières premières tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.