Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 20 au 26 février : les Belges aux César, des dauphins sauvés et l’égalité des primes cyclistes

La marine colombienne a publié cette semaine une vidéo montrant une opération de sauvetage de deux dauphins roses d’Amazonie, piégés dans les eaux peu profondes d’un affluent du Rio Meta. Équipés d’un hamac et de filets de pêche, les agents ont réussi en seulement 17 minutes à extraire la maman (140 kg) et son bébé (35 kg) hors de l’eau afin de vérifier leur état de santé, tout en les aspergeant continuellement d’eau. Ils ont ensuite relâché les animaux sains et saufs dans le Caño Juriepe, situé non loin de là.

Les dauphins roses, aussi appelés "Boto", sont une espèce menacée d’extinction évoluant en eaux douces. Ils sont présents en Colombie, au Pérou, en Equateur et en Bolivie.