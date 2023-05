Et enfin, une autre bonne nouvelle sportive et non des moindres : Remco Evenepoel a commencé ce Giro 2023 sur les chapeaux de roues avec une première victoire dans le contre-la-montre de cette première étape, troquant ainsi son maillot de champion du monde pour le rose de leaderdu tour. Le Belge a été impressionnant et a bouclé les 19,6 km du chrono inaugural en 21 : 18 et a devancé Filippo Ganna (21 : 40) et Joao Almeida (21 : 47).

En plus de la victoire d’étape et du maillot rose sur ce Giro 2023, Remco Evenepoel a également battu quelques records sur l’application Strava, utilisée par de nombreux cyclistes pour enregistrer leurs activités sportives.