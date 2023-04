Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 17 au 23 avril : 5 infos pour dissiper la grisaille

Cette semaine, l’actualité culturelle a fait la part belle aux annonces liées à la 76e édition du festival de Cannes qui se tiendra du 16 au 27 mai.

Parmi les grandes annonces à retenir plusieurs films et/ou productions belges feront parler d’eux. Parmi les longs-métrages majoritaires, donc d’initiative belge : "Augure" de Baloji pour la sélection "Un certain regard", "L’autre Laurens" de Claude Schmitz et "Mambar Pierrette" de Rosine Mbakam, tous deux retenus pour la Quinzaine des cinéastes, et "Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï ainsi que "Le Syndrome des amours passées" d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, nommés pour la Semaine de la critique.

Parmi les films belges sélectionnés, plusieurs sont des coproductions RTBF et/ou soutenus par le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.