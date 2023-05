Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 15 au 21 mai : 5 infos pour illuminer le week-end

Grâce à la création d’un scan numérique grandeur nature du Titanic, on peut désormais et pour la première fois, observer l’épave dans son entièreté.

Situés à 3800 mètres de profondeur dans l’Atlantique, les deux morceaux du Titanic sont séparés d’environ 800 mètres.

Des submersibles télécommandés ont travaillé plus de 200 heures pour prendre plus de 700.000 images sous tous les angles. Résultat : un scan 3D complet et exact de l’épave.