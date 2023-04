Le cyclisme belge est en grande forme ! Les coureurs belges sont réguliers et impressionnants cette saison, avec des résultats prometteurs pour l’avenir. Et même si les premiers monuments ont été remportés par le néerlandais Mathieu van der Poel (Milan-Sanremo et Paris-Roubaix) et le slovène Tadej Pogacar (Tour des Flandres), les Belges ont brillé avec des places d’honneur et des victoires notables. Résultat : 4 Belges occupent les 8 premières places du nouveau classement UCI, avec Wout van Aert et Remco Evenepoel en 2e et 3e positions, juste derrière l’ogre Tadej Pogacar.

Au niveau des nations, la Belgique occupe la première place, loin devant la France et l’Espagne.