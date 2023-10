Le top des bonnes nouvelles de la semaine : 5 infos positives pour terminer le week-end en beauté

Une ingénieure suédoise, Astrid Linder, a conçu un nouveau prototype de crash-test visant à améliorer la sécurité des femmes dans les voitures en cas d’accident. Contrairement aux crash-tests classiques utilisant des mannequins masculins, son modèle SET 50F est basé sur la morphologie d’une "femme type".

Il était temps ! Car les statistiques indiquent que les femmes ont 73% de risques de plus que les hommes d’être blessées dans des collisions frontales, et les décès sont 18% plus élevés chez les femmes que chez les hommes dans de tels accidents, selon une étude de 2019 de l’université de Virginie aux États-Unis.

Le mannequin féminin Astrid Linder prend désormais en compte des différences anatomiques capitales, telles que des muscles du cou plus fragiles, un poids moyen inférieur, une taille plus courte, des épaules plus étroites et des hanches plus larges.

Astrid Linder envisage de promouvoir ce mannequin à l’échelle mondiale.