Sortir la tête du guidon, c’est bon pour la santé ! Une étude récente confirme en effet que prendre des pauses régulières au travail est essentiel pour maintenir un haut niveau de productivité.

Les chercheurs soulignent par ailleurs que les pauses aident à prévenir le burn-out en favorisant le bien-être des employés. De plus, ces moments de repos permettent d’améliorer la concentration et la qualité du travail accompli.

Alors ne culpabilisez plus et intégrez des pauses régulières de 10 minutes dans votre journée de travail pour maximiser votre efficacité et votre bien-être.