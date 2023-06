Le phénomène des Drag-Queens gagne en popularité en Belgique, passant des bars et boîtes de nuit LGBTQIA + aux centres culturels et aux médias. La première saison de Drag Race Belgique a conquis les fans, et une saison 2 est d’ailleurs déjà prévue.

Et même si cette "mainstreamisation" ne profite pas (encore) à tous les artistes drag, tels que les "Drag Kings", les "Drag Queer" ou encore les "Drag Créatures", "Bruxelles peut se targuer d’être l’une des plus belles villes drag en termes de diversité. C’est assez magique ce qui se passe" a affirmé cette semaine Blanket, qui anime et porte le show drag "Playback".