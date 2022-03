Le top des activités à Bruxelles et en Wallonie du 18 au 20 mars

Le SIEP, le service d’information sur les Etudes et les Professions, est actif depuis de nombreuses années à Bruxelles et en Wallonie pour informer et orienter sur les études, les formations et le monde du travail. Le SIEP propose chaque année plusieurs salons. Et ce week-end, il pose ses valises pour la première fois à Mons. Ouvert à tous les étudiants, élèves, parents, travailleurs et demandeurs d’emploi, il comptera de nombreux exposants dont des hautes écoles, des recruteurs mais aussi des universités. Ils vous conseilleront et vous donneront toutes les informations dans vos choix d’orientations ou de réorientation scolaire ou professionnelle. Notez que deux salons virtuels sont organisés les 25 et 26 mars 2022.