Le Top 8 d’Anderlecht vu par Brian Riemer : "On ne devrait pas célébrer 8e place mais il faut savoir l’apprécier"

Le Danois s’est également dit très satisfait de la prestation du jour de son équipe. "La performance correspond aux standards que nous exigeons", se félicite-t-il.

"On a vu deux mi-temps différentes et c’est sans doute ce qui me fait le plus plaisir ce dimanche. Je pense qu’en première période on a montré à quel point on était bons avec le ballon dans les pieds. C’était vraiment bon et on aurait pu marquer plus qu’un but. Ensuite OHL nous a rendu la vie plus difficile en deuxième mi-temps avec beaucoup d’agressivité et de pression. C’est devenu une grosse bagarre plutôt qu’un match. Cela nous a posé problème par le passé et nous a souvent fait flancher. Mais on a montré de la résilience. Voir ces deux visages de l’équipe et parvenir à décrocher ce succès mérité, c’est quelque chose qui me fait plaisir."