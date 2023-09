Le Top 70, les moments cultes de la télé : Adrien Devyver vous invite dans un incroyable voyage à remonter le temps de vos souvenirs télé

"C’est évidemment avec beaucoup d’honneur et beaucoup de plaisir que j’ai accepté cette proposition. La télé fait partie de ma vie.



J’avais la chance, quand j’étais petit, de pouvoir de temps en temps aller visiter les studios de la RTBF parce que j’avais un grand-père qui travaillait à la Loterie nationale, et à l’époque, les tirages de la Loterie nationale se faisaient à la RTBF ou à la VRT. Donc j’allais avec mon grand-père, parfois dans les studios de la télé, et j’étais déjà très impressionné. C’est quelque chose que j’aimais beaucoup.



C’est vrai que j’ai baigné dans ce milieu depuis tout petit et j’ai toujours trouvé ça très agréable comme univers. J’ai suivi des grands événements à la télévision. Je me souviens de la victoire de Sandra Kim à l’Eurovision en 86, c’est un de mes premiers souvenirs de télé. C’est pour moi un honneur de pouvoir aller à la rencontre et de recevoir sur mon plateau toute une série d’invités qui ont marqué la télé et qui ont fait le prestige des écrans de manière générale. Je trouve ça cool de me retrouver avec des gars comme Bla-Bla, Loïc Nottet et des gens qui ont réellement marqué la télé, avec qui j’ai partagé parfois des choses aussi. Je trouve que c’est vraiment une fierté de pouvoir présenter ce programme."