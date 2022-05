Le top 5 des activités en plein air pour enfants d'une maman blogueuse

Le château de Vêves, à Houyet dans la province de Namur, propose aux enfants de se déguiser en chevalier ou princesse pendant leur visite ! Le costume est inclus dans le prix de l’entrée.

Vous avez aimé le château de la Belle au Bois Dormant ? Vous adorerez le Château de Vêves !

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans (5€ pour les enfants de plus de 4 ans, 8€ pour les adultes, et 7€ pour les seniors et les étudiants).