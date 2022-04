"Le top 4 de notre compétition sera orphelin d'une de ses très belles équipes" : À la théorie avec Swann Borsellino

Je n’étais pas revenu de vacances. Eux non plus. Le 9 août au matin, plutôt vers 11h, entre le café et la tartine, je prends tranquillement connaissance des résultats de D1A.

Déjà battus à Saint-Trond en ouverture du championnat puis tenu en échec à domicile contre le Beerschot dans la foulée – ce qui se révèlera être un exploit, avouons le – les Buffalos tombent à nouveau contre Ostende sur un but de Makthar Gueye. Suivront deux défaites face à Charleroi et à Courtrai peu après la mi-septembre, malgré une victoire dont tout le monde se souvient, un 6-1 face à Bruges.

À l’heure de faire les comptes, ce retard à l’allumage pèse plus lourd dans les valises gantoises que le but de Somers qui a permis au Cercle d’accrocher le nul 2-2 la semaine passée.

Des bagages également plombés par un manque d’efficacité chronique. En effet, avec 51 buts inscrits en 33 matchs, les Gantois ont la pire attaque du top 8 (mais la meilleure défense après celle de l’Union) et laissent surtout cette impression d’avoir loupé des chances.La principale illustration étant probablement cette double confrontation en Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique.

Côté mauve si on n’a pas vraiment mieux commencé la saison, avec une défaite à l’Union et un nul à Eupen, c’est une autre série compliquée qui est venue plomber les affaires de la bande à Cullen. Avec cinq partages en six matchs entre mi-septembre et fin octobre (dont des nuls face à Ostende, St-Trond et OHL), les Mauves ont fait du surplace quand les autres engrangeaient. Pire, ils n’ont pas fait un seul clean-sheet en championnat du 12 septembre au 11 décembre. Quasiment trois mois. Longtemps, Anderlecht a donné l’impression de pouvoir souffler le très chaud et le glacial, cet amour pour les montagnes russes s’amenuisant au fur et à mesure que les principes tactiques de Vincent Kompany étaient digérés.