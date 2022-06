Le Top 3 des séries qui vous feront voyager depuis votre canapé

Et en haut du top de Queeny, l’expérience la plus intense qui soit, être connecté physiquement les uns aux autres aux quatre coins du monde. Si la solitude est le sentiment qui vous angoisse le plus au monde, cette série est là pour y remédier. Sense8 nous emmène dans une connexion sociale level up qui fait actuellement rêver et en plus, la série nous fait passer d’un pays à l’autre. Huit villes pour le prix d’une, que demande le peuple ?