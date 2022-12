Le top 10 des films sortis en salle en 2022 par Hugues Dayez

Deux mineurs non accompagnés, Tori et Lokita, se font passer pour frère et sœur. Tori a pu avoir le statut de réfugié mais pas Lokita. Entretemps les passeurs avec qui ils ont fait le trajet exigent d’être payés. Les faux frères et sœur sont contraints de vendre de la drogue.

Lire la critique