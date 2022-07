Le top 10 des chansons qui ont marqué la génération yéyé

"Aline", un des plus grands hits de la chanson française, nous vient du chanteur Christophe. Il a écrit cette chanson d’amour en 15 minutes chez sa grand-mère. Inspirée par une jeune femme qu’il fréquentait à l’époque (Aline Natanovitch), la chanson aurait pu ne jamais voir le jour car les parents de cette assistante dentaire refusaient une telle ode à leur fille. Et pourtant, cette chanson sera LE tube de l’été 1965 et on l’a toujours en tête chaque fois qu’on rencontre une Aline (pour qu’elle revienne).