Le ton monte à Kaliningrad : portrait de cette enclave russe sur la Baltique, cernée par l’Otan et l’Union européenne

La présence militaire russe dans la région est donc un secret, même si les casernes sont bien visibles, de même que les navires militaires. Le discours officiel russe minimise ses effectifs militaires dans la région mais le chiffre de 30.000 est cité.

Le couloir névralgique de Suwalki

Kaliningrad est doté d’atouts économiques non négligeables : base navale, port commercial et de pêche, centre industriel pour les conserveries, l’automobile (Avtotor qui assemble pour les plus grands constructeurs : BMW, KIA, General Motors avec Chevrolet, Cadillac et Hummer), le bois, le papier, la mécanique et l’électronique, l’oblast détient aussi 90% des réserves mondiales d’ambre, ainsi que du pétrole exploité offshore.

Pour passer de Russie à l’oblast de Kaliningrad par voie terrestre, il faut traverser trois frontières minimum. Les routes les plus directes passent par la Biélorussie, alliée de Moscou. Mais ensuite, c’est le passage par la Lituanie ou la Pologne. Plus précisément par le "couloir de Suwalki", qui doit son nom à la petite ville polonaise située le long de la frontière avec la Lituanie. Un corridor d’une centaine de kilomètres de part et d’autre de cette frontière et qui pourrait un jour devenir le premier point de contact entre l’Otan et l'armée russe si les tensions liées à la guerre en Ukraine s’étendaient vers Kaliningrad.

Les derniers échanges liés aux sanctions économiques européennes contre la Russie rappellent que les Etats baltes sont en première ligne, d’autant qu’ils soutiennent fermement Kiev depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

On doit cette appellation de "couloir de Siuwalki" à l’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves. Il raconte dans Politico qu’il a inventé ce concept en 2015 pour faire prendre conscience de la position fragile des républiques baltes à la ministre allemande de la Défense de l’époque, Ursula von der Leyen. Une façon d’illustrer un scénario catastrophe où la Russie pourrait balayer le couloir, séparant les pays baltes de l’Union européenne de leurs alliés du sud. "C’est une énorme vulnérabilité car une invasion couperait la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie du reste de l’OTAN", explique Toomas Hendrik Ilves.

On était juste après l’annexion de la Crimée par la Russie, mais cette crainte n’en est que plus réelle aujourd’hui quand on voit la stratégie russe de s’emparer de la large bande de terre qui relie la Russie à la Crimée via Marioupol.

Un ancien Premier ministre de Poutine, Mikhail Kasyanov, a d’ailleurs été plus clair prédisant que "les États baltes seront les prochains" si l’Ukraine tombe.

Cordon maritime

La Russie "se réserve le droit d’agir pour défendre ses intérêts nationaux". Moscou, pour qui les sanctions appliquées par la Lituanie sur le transit violent un accord Russie-UE de 2002, n’a pas précisé quelles mesures de représailles étaient sur la table.

Le gouvernement lituanien se défend en rappelant que les restrictions dénoncées par Moscou étaient une conséquence des sanctions prises par l’Union européenne. "Ce n’est pas la Lituanie qui fait quoi que ce soit, ce sont les sanctions européennes qui ont commencé à fonctionner à partir du 17 juin", a déclaré le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis.

Une position soutenue par l’Europe, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell : "Le transit par voie terrestre entre la Russie et Kaliningrad n’a pas été stoppé ni interdit. Le transit des passagers et des marchandises se poursuit. Il n’y a pas de blocus. La Lituanie ne fait rien d’autre que mettre en œuvre les lignes directrices fournies par la Commission".

"Accuser la Lituanie de sanctions unilatérales nationales est donc totalement faux, il s’agit d’une campagne de propagande russe". L’Union, par mesure de prudence, va toutefois vérifier une nouvelle fois la légalité parfaite de ces mesures.

De son côté, le gouverneur de Kaliningrad, Anton Alikhanov, a annoncé que les marchandises ne pouvant plus être acheminées par voie ferrée commenceraient à l’être par la mer "d’ici une semaine".