Le tombeau de l'amiante, chronique d'un désastre annoncé

Avec les archives de onze émissions réalisées pour la RTBF de 1977 à 2003 se dessine une période cruciale de l’utilisation de l’amiante en Belgique et en Europe. Tous les risques étaient connus des industriels, mais les travailleurs vont progressivement les découvrir à travers les maladies et la mort. Les 20 années qui précèdent l’interdiction de l’amiante en Belgique en 1998, sont des années cyniquement gagnées par l’industrie, grâce à sa propagande, à son déni et ses mensonges, grâce aussi à la passivité des pouvoirs publics et la complaisance de milieux scientifiques et syndicaux qu’elle a su rallier à sa cause. En 1995, le désamiantage du Berlaymont, le bâtiment abritant la Commission européenne, ouvre les yeux du grand public sur les dangers posés par l’amiante. Le long combat des victimes pour obtenir réparation pourra enfin commencer. En 2017, la cour d’appel de Bruxelles confirmera qu’Eternit, ancien champion de l’amiante-ciment, connaissait les dangers de l’amiante depuis au moins les années 1960 et qu’elle a tout fait pour les dissimuler. Mais l’histoire de l’amiante ne s’arrête pas là, car l’amiante est encore présent partout dans notre environnement et continue à faire des victimes.