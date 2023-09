Le Tokyo Game Show, salon japonais du jeu vidéo, commence dès demain

Voici le planning officiel de l’événement avec les heures japonaises et ci-dessous le listing des conférences avec les heures belges !

Jeudi 21 septembre

Cérémonie d’ouverture du TGS – 3h du matin

Keynote – 4h du matin

Les invités de la Keynote en question seront Pierre-Loup Griffais et Erik Peterson de Valve, la société derrière la plateforme de jeux Steam. Ils débuteront la keynote avec un discours d’ouverture et seront rejoints plus tard par, William Yagi-Bacon de Capcom et Katsuhiro Harada Bandai Namco et discuteront du thème de TGS 2023 : "Les jeux en mouvement, le monde en révolution."

Gamera Games – 5h du matin

Amazing Seasun – 6h du matin

6h du matin Japan Game Awards : Games of the Year Division – de 9h à 11h

Plusieurs cérémonies de remises de prix se dérouleront tout au long de l’événement. La première ici désignera le jeu japonais de l’année et d’autres remises de prix seront célébrées le reste du week-end.

Microsoft Japan – de 11h à 12h

Après la panique causée par les fuites de données chez Microsoft, on espère que l’entreprise aura des projets pas encore divulgués dans sa manche. On devrait peut-être en savoir plus sur certains jeux toujours en développement et sur les nouveaux partenaires japonais de Microsoft qui mèneront sûrement à de nouveaux produits dans le Gamepass.

505 Games – de 12h à 13h

Sega / Atlus – de 13 à 14h

Au programme chez Sega/Atlus, on peut s’attendre à retrouver des informations sur Sonic Superstars, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica ou encore Persona 3 Reload.

Level-5 – de 14h à 15h

Koei Tecmo – de 15h à 16h

Si de nombreux jeux sont proposés chez Koei Tecmo, on attend de pied ferme de nouvelles images de Wo Long : Fallen Dynasty.

Capcom – de 16h à 17h

Chez Capcom, la proposition sera également très variée et des démos seront jouables sur place. On retrouvera donc du Dragon’s Dogma II, Monster Hunter Now, Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy, la présentation d’un nouveau personnage Street Fighter 6 ou les dernières actus sur Resident Evil 4 (la version VR et le DLC Separate Ways).

Vendredi 22 septembre

Sense of Wonder Night 2023 – 9h à 11h

Koei Tecmo – 11h à 12h

HoYoverse – 12h à 14h

La conférence du studio chinois miHoYo débutera à midi et fera l’étalage et "l’état des lieux" de ses jeux déployés : Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Honkai : Star Rail.

Square Enix – 14h à 16h

Un très lourd menu est attendu du côté de chez Square. Avec la récente bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth, il est très probable qu’on en apprenne plus sur la suite de l’aventure de Cloud. A cela s’ajoute un panel pour la prochaine mise à jour du MMO Final Fantasy XIV qui devrait sortir début octobre. Les autres titres annoncés à ce panel sont : Dragon Quest – The Adventure Dai : Infinity Strash, Star Ocean : The Second Story R, Dragon Quest Monsters : The Dark Prince ou encore Foamstars (oui le Splatoon-like).

ProjectMoon – 16h à 17h

Samedi 23 septembre

Japan Game Awards : Amateur Division – 3h à 5h du matin

D3Publisher – 6h à 7h

GungHo Online Entertainment – 10h à 11h

Reverse : 1999 – 12h à 13h

Oasys / Double Jump Tokyo – 14h à 15h

Dimanche 24 septembre

Japan Game Awards : U18 Divisi

on – 3h à 5h

3h à 5h Japan Game Awards : Future Division – 6h à 8h

6h à 8h Japan eSports Union – 8h à 9h

8h à 9h Cérémonie de clôture – 11h à 12h

Rendez-vous cette nuit pour les plus courageux et courageux pour la cérémonie d'ouverture et tout au long du week-end pour découvrir des images inédites !