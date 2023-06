Le TLP, ce parti islamiste pakistanais qui prend de l’ampleur

Au Pakistan, le TLP prend de l’ampleur. Ce parti politique islamiste a deux objectifs : lutter contre le blasphème et installer un régime religieux. Le reportage Pakistan : les nouvelles dérives sectaires nous plonge dans les coulisses du mouvement minoritaire mais virulent, et de ceux qui le combattent. Un documentaire à voir jeudi 15 mai sur La Une à 22h35 et en replay sur Auvio.

"Mumtaz Qadri est une des figures les plus populaires au Pakistan, c’est le soldat du prophète par excellence". Noman Rizvi célèbre la fête annuelle de Mumtaz Qadri. Il nettoie sa tombe pour obtenir ses bénédictions et scande son slogan, un appel au meurtre. Noman Rizvi est un responsable local du Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un parti politique pakistanais islamiste radical. Bien que minoritaire, le groupement se fait remarquer par sa radicalité. Pour ses membres, Mumtaz Qadri est considéré comme un saint. Il y a 12 ans, ce membre d’un commando d’élite de la police pakistanaise assassine le gouverneur général dont il assurait la sécurité car celui-ci aurait blasphémé, donc fait outrage au prophète Mahomet. Mumtaz Qadri est arrêté et condamné à mort pour son meurtre. Son exécution lance le TLP, jusqu’alors inconnu.

Quatre ans après sa création, le TLP fait une percée pendant l’élection générale de 2018. Les voix au niveau national le hissent au rang de cinquième parti pakistanais, et plus grand parti religieux. Son programme propose une application rigoriste de la charia. Peu de mesures économiques ou sociales, mais une mission : lutter contre le blasphème et punir ceux qui insultent le prophète.

Le reportage Pakistan : les nouvelles dérives sectaires, nous emmène au cœur de l’extrémisme religieux, dans les célébrations et manifestations du TLP. Cette enquête dévoile les aspirations de ce parti politique et de ses membres ainsi que le combat de celles et ceux qui le condamnent. D’Islamabad à la province du Sindh, on traverse le pays, à la rencontre d’Anika Maria, une avocate qui défend les personnes accusées à tort de blasphème, Manjhi Faqeer, un prêtre soufi critique du radicalisme du TLP, Arfana Mallah, une militante pour le droit des femmes qui s’oppose à la vision rigoriste du parti.

Pakistan : les nouvelles dérives sectaires à voir jeudi 15 mai sur La Une à 22h35 et en replay sur Auvio.