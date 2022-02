Le Tivoli met sur pause le méga projet de réseau hospitalier Helora

L’Hôpital Tivoli à La Louvière freine la mise en place du projet Helora. Helora, c’est la fusion de trois grands groupes hospitaliers de la province de Hainaut. Le C.H.U. Tivoli, le C.H.U. Ambroise Paré à Mons et le pôle hospitalier Jolimont qui comprend aussi les hôpitaux de Lobbes, Tubize et Nivelles dans le Brabant Wallon. Cette fusion ferait d’Helora le premier groupe hospitalier wallon.

Alors pourquoi un tel coup de frein? Ça va tout simplement trop vite pour le Conseil d’administration de l’hôpital. Jean-Claude Dormont le directeur général du Tivoli l’assure dans un communiqué, ce n’est pas la fin du projet; juste une mise sur pause. L’intégration prévue au 1er janvier 2023 arrive trop tôt.

Les griefs

Dans son communiqué, le Conseil d’administration du C.H.U. Tivoli pointe trois problèmes majeurs : "le mode de gouvernance décidé par les partenaires, le projet "infrastructures", et plus particulièrement le projet louviérois et la capacité budgétaire du réseau. Pour ce qui concerne le mode de gouvernance, visant à aboutir, à terme, à une gestion intégrée de l’ensemble des institutions, le Conseil d’Administration du C.H.U Tivoli suggère que cela se fasse de manière réfléchie et progressive plutôt que dans la précipitation. Aussi, l’échéance du 1er janvier 2023, retenue pour la mise en place de la gestion intégrée de l’ensemble des agréments, est irréalisable tout comme l’application immédiate du schéma de gouvernance souhaité par nos partenaires".

Inquiétudes financières

La direction s’inquiète aussi des futurs moyens financiers. Elle estime que la ligne budgétaire d’Helora est éloignée des réalités de terrain, surtout suite à la crise sanitaire et ses conséquences pour le secteur hospitalier.

Il y a aussi des doutes quant à la gestion intégrée de tous ces hôpitaux. Le Tivoli suggère que cela se fasse de manière réfléchie et progressive plutôt que dans la précipitation. Il appelle à "co-construire HELORA autour d’un projet médical abouti", ce qui sous-entendrait que ce n’est pas le cas pour l’instant.

Priorité au site louviérois

L’hôpital veut aussi se consacrer à son objectif principal qui est l’amélioration et l’extension de ses infrastructures. Une nouvelle aile est prévue pour 2024 pour un budget de 130 millions d’euros. "[…] Notre objectif reste d’offrir à notre région et à ses patients, dans le meilleur délai, des soins de qualité dans des infrastructures parfaitement adaptées. C’est pourquoi, nous avons décidé de poursuivre la construction de l’aile K, selon le programme initialement étudié par les équipes du C.H.U Tivoli et dans les délais prévus, soit courant 2024. Il est, en effet, primordial que notre hôpital réponde aux normes actuelles d’agrément, de sécurité, de confort et de qualité attendues par ses équipes et surtout ses patients".

Un méga projet

Les réticences du Tivoli s’expliquent par l’ampleur du projet Helora. Helora deviendra un groupe hospitalier sur quatre bassins : le Centre, la botte du Hainaut, Mons-Borinage et le Brabant wallon. Soit 755.000 patients potentiels sur 42 communes et 9700 collaborateurs.

Un projet ambitieux aussi avec la construction de deux nouveaux hôpitaux : un de 900 lits sur La Louvière, un autre de 850 lits sur Jemappes et la rénovation des hôpitaux de Warquignies (Colfontaine, 250 places), Nivelles (350 places) et Lobbes (250 places). Le tout pour un budget 1 milliard d’euros.

Le Tivoli a des doutes et appuie sur le frein. Ambroise Paré et Jolimont continueront d’avancer ensemble dans le projet mais laissent la porte ouverte aux Louviérois.