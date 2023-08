Le titre phare du film Barbie a été transformé dans le style des Arctic Monkeys

Cette reprise de "I'm Just Ken" à la manière des Arctic Monkeys est bluffante.

A moins de vivre sur une autre planète, vous n'avez pas pu passer à coté du phénomène Barbie. Le film réalisé par l'Américaine Greta Gerwig cartonne partout dans le monde et a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial (une première pour une réalisatrice en solo).

Une scène a particulièrement marqué les esprits des spectateurs. On y voit l'acteur Ryan Gosling (qui joue Ken dans le film) livrer une performance épique sur le titre "I’m Just Ken".

On notera au passage que ce titre (produit par Mark Ronson) a bénéficié d'un casting 5 étoiles au niveau des musiciens également: on y retrouve Josh Freese de The Offspring à la batterie, Wolfgang Van Halen (le fils d'Eddie Van Halen) à la guitare rythmique et Slash de Guns N 'Roses pour le solo de guitare.

Alors que le morceau "I’m Just Ken" est devenu un véritable succès surprise dans les charts, des musiciens du monde entier ont eu envie de réinventer le titre dans le style d'autres artistes emblématiques.

C'est le cas du musicien et créateur @tilnowfl dont la reprise de la chanson dans le style des rockers anglais d'Arctic Monkeys est devenue virale sur le réseau social TikTok.

Une vidéo qui a bluffé les internautes et que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :