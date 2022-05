"Le titre ne sera pas qu’une histoire de pénalty" : à la théorie avec Swann Borsellino

C’était une des données statistiques d’avant-match et, globalement, elle était l’une des explications de l’exceptionnelle saison des Saint-Gillois jusqu’ici : l’USG était hyper-efficace. Pour simplifier le jargon des xG, les jaunes et bleus ont globalement marqué plus qu’attendu sur la saison et la logique des chiffres étant implacable, la réussite se lisse au fur et à mesure que les matchs passent.

Problème, certains matchs coûtent plus cher que d’autres. C’est le cas de celui face à l’Antwerp, où la deuxième mi-temps des hommes de Mazzu aurait largement dû leur permettre de s’imposer.

Ce fut le cas face à Bruges, non seulement hier, mais aussi lors des deux premières confrontations face aux coéquipiers de Clinton Mata. L’idée ici n’est ni de relativiser le succès brugeois, ni d’apparaître "trop gentil" avec les Unionistes. Le but est simplement d’essayer d’expliquer ce qu’il s’est passé hier. En l’occurrence, ni un incroyable coup tactique d’Alfred Schreuder, ni une contre-performance de l’Union. Juste un match de foot aussi intense qu’important, qui a connu le scénario d’un match de foot aussi intense qu’important.

L’Union a perdu en concédant 11 tirs dont quatre cadrés sur la totalité du match. Sur ces tirs, 8, dont les 4 cadrés, ont été subits en seconde période. Il y a bien eu deux matchs et pas un seul ce dimanche, et le premier ne s’est pas uniquement achevé après le pénalty manqué de Vanzeir : il était déjà bien entamé à la fin de la première mi-temps, quand Bruges a réussi à rentrer aux vestiaires avec un score de 0 à 0.

Meilleure attaque de notre compétition, les Saint-Gillois n’ont pas marqué lors de deux rencontres consécutives pour la première fois de la saison. C’est aussi la première fois depuis le début de la saison qu’ils enchaînent deux matchs de suite sans victoire.

Mais à l’heure où les supporters cherchent des raisons d’espérer et les observateurs des explications à ce qu’il se passe, la réponse est, comme toujours, dans le contenu. Et Felice Mazzu, comme Anthony Moris, ont abondé dans ce sens : il n’y avait pas grand-chose à changer dans ce match à part la réussite, qui n’est ni une donnée tactique, ni une donnée que l’on contrôle.

En première période, le côté gauche, Machida, Lapoussin, Teuma, Undav, fonctionnait très bien. Pour une fois, peut-être, les attaques unionistes ont manqué d’accompagnement. On a moins vu Teuma et Lazare s’infiltrer, beaucoup moins vu Nieuwkoop qui avait à faire défensivement mais est crucial offensivement, et l’entrée de Mitoma n’a pas apporté un dixième de ce qu’il peut apporter.

Mais s’il y a bien un motif d’espoir pour l’Union, c’est que trois fois cette saison, ils ont réussi à regarder Bruges les yeux dans les yeux. Ce sera une tout autre affaire au Jan Breydel, devant un public surchauffé et face à une équipe brugeoise dont on a trop tendance à oublier la qualité, individuelle et collective. Mais quoi qu’il arrive, ce titre ne sera pas qu’une histoire de pénalty, qui n’est qu’une histoire dans l’histoire.