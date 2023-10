Le titre le plus streamé au Royaume-Uni

Parmi les autres titres les plus écoutés figurent "Riptide" de Vance Joy, en sixième position, et "Do I Wanna Know ?" d’Arctic Monkeys, en septième position.

Spotify a également dévoilé les artistes britanniques les plus écoutés sur Spotify au cours des 15 dernières années. Ed Sheeran est l’artiste masculin le plus diffusé. Sa chanson "Shape of You" a été révélée comme étant le titre britannique le plus diffusé dans le monde (3,6 milliards de streams au 11 octobre).

Dua Lipa a quant à elle remporté la palme de l’artiste féminine la plus écoutée en streaming. Ses tubes "Don’t Start Now" et "New Rules" figurent également dans le Top 15 des titres réalisés par des artistes britanniques.

Brandon Flowers a déclaré précédemment qu’il ne pensait pas que "Mr Brightside" deviendrait un tube s’il sortait aujourd’hui, en raison notamment des changements dans l’industrie musicale.