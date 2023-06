Le titre, le Kenya, l’avenir du WRC : Thierry Neuville à cœur ouvert à mi-saison

Vainqueur en Sardaigne il y a quelques semaines, Thierry Neuville est remonté à la deuxième place du classement du Championnat du Monde à 25 longueurs du tenant du titre, le Finlandais Kalle Rovanpera.

Après trois succès consécutifs du Toyota Gazoo Racing, le pilote belge a offert à Hyundai Motorsport un premier succès cette année, de très bon augure au moment d’aborder la seconde moitié de la saison.

"Notre bilan de cette première moitié de saison ? Il faudrait presque le faire rallye par rallye, parce que nous avons connu des hauts et des bas, a souligné Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Malgré cela, on occupe quand même la deuxième place du championnat, mais tous les rallyes n’ont pas été faciles. Sans nos deux abandons, je pense que nous serions montés sur le podium de tous les rallyes. Un souci mécanique au Portugal, une sortie de route en Croatie, mais cela arrive de faire des erreurs : on était à l’attaque, on se battait pour la victoire. On est clairement en lutte pour le titre, et l’objectif est que cela reste le cas jusqu’à la fin de l’année. Tout le monde aura des hauts et des bas tout au long de la saison. Cette année, c’est beaucoup plus intéressant qu’en 2022, il y a pas mal de pilotes dans le match ! On peut vite basculer de la première à la cinquième place. Il faudra être constant, avoir de la réussite, et une voiture qui met à l’aise sur tout type de terrain. J’espère surtout que nous serons plus compétitifs en Estonie et en Finlande, où j’ai toujours eu du mal."

Le pilote Hyundai s’élancera donc depuis la deuxième position dans l’ordre de départ vendredi au Kenya, sur des routes qu’il apprécie et où il aurait pu (dû ?) s’imposer en 2021.

"On a encore 25 points de retard sur le leader, et les deux rallyes après le Kenya seront clairement favorables à Kalle, qui sera chez lui en Estonie et en Finlande et qui a toujours été hyper rapide là-bas, a repris TN. Il y aura clairement l’avantage, on doit donc essayer de se rapprocher de lui ce week-end. J’ai l’impression que notre voiture est assez solide, mais quand la pluie arrivera, il ne faudra pas s’arrêter dans les flaques d’eau ou dans le fech-fech parce que le moteur est noyé. Mais d’un point de vue purement mécanique, je pense que nous sommes assez bien armés."