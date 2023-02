Le titre du prochain album de Coldplay est connu

Au début du mois de décembre, on apprenait que Coldplay était de retour en studio et c’est maintenant le titre du prochain album qui a été partagé.

Moon Music serait pratiquement terminé, et succèderait, comme un " volume 2 " au précédent, Music Of The Spheres, sorti en 2021.

C’est en interview avec le media City News à propos de la tournée mondiale qui passera par le Canada, que le groupe a révélé cette information, très attendue par les fans.

Le frontman Chris Martin a expliqué : “Nous sommes en train de finaliser un album qui s’appelle Moon Music, qui est la suite de Music Of The Sphères, mais il ne sortira pas avant un petit moment. "

" Cela dit, nous pourrions en jouer quelques morceaux déjà cette année ".