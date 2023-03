Le titre commun pour Ed Sheeran et Cradle of Filth sortirait cet été

L’été 2021, c’était la surprise lorsqu’Ed Sheeran avait annoncé vouloir collaborer avec le groupe metal Cradle of Filth.

Tout le monde avait d’abord pensé à une plaisanterie, y compris le chanteur du groupe Dani Filth.

Ed Sheeran avait déclaré alors : "J’étais vraiment passionné par le death metal quand j’étais plus jeune. J’ai écouté Cradle of Filth, Slipknot et tout le reste […] J’ai appris tous ces riffs à la guitare quand j’étais enfant […] C’est quelque chose que je n’ai jamais pensé faire, mais je ne m’interdis pas d’en créer".

Cette citation d’Ed Sheeran n’avait pas convaincu Dani Filth, le chanteur et fondateur de Cradle of Filth :"Je le croirai quand je le verrai".

Celui-ci avait ensuite changé d’avis, révélant qu’Ed Sheeran est "vraiment passionné par le death metal " : " J’ai échangé des courriels avec lui ". Il poursuit ensuite en précisant qu’il a été invité chez Ed Sheeran : " Je pense que la collaboration avec Ed Sheeran serait très amusante et que ce serait bien si nous le faisions pour les organismes de bienfaisance parce qu’au moins cela apporterait un peu de crédibilité. Parce que de toute évidence, pour son public, ce serait comme "Oh mon Dieu, il est avec ce type étrange", et pour mon public, ce serait comme "Oh mon Dieu, c’est un peu bizarre, n’est-ce pas ? Mais je pense que ce genre de choses, de nos jours, fonctionne".

L’année passée, Dani Filth a ensuite confirmé cette collaboration : " Nous devons encore terminer notre titre avec Ed Sheeran. Il avait bien avancé mais il a eu un bébé, et puis il est suroccupé avec ses concerts dans le monde entier. Il n’est forcément pas à notre disposition mais il m’a dit qu’il s’en occuperait, je lui ai parlé récemment. "

Ensuite, le chanteur a partagé une photo de lui avec Ed Sheeran, en compagnie du producteur Scott Atkins, sous-entendant dans son commentaire qu’il aurait travaillé à ce duo improbable : "Il y a un peu plus d’une semaine, je dînais avec ces mecs, on venait de faire quelque chose de sympa !"