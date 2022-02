Le titre "Bring Me To Life" d’Evanescence dépasse le milliard de vues sur Youtube

L'année dernière, la chanteuse Amy Lee revenait sur son passé au micro d’Alternative Press et a expliqué comment sa maison de disques l’avait menacée de ne pas sortir le premier album du groupe si elle n’ajoutait pas une voix masculine au single "Bring Me To Life".

Ce single, qui a atteint la 5e position des charts américains et la première place au Royaume-Uni à sa sortie, a finalement été enregistré avec la contribution de Paul McCoy de 12 Stones, et a connu encore plus de succès quand il a été utilisé pour la bande originale du film Daredevil.

Pourtant, Amy Lee a expliqué qu’elle ne voulait pas d’une voix masculine dans cette chanson à l’origine : "C’était une idée du label. Ils ont finalement décidé qu’on allait ajouter cette voix d’homme sur "Bring Me To Life", qui allait aussi être le single." Amy Lee souhaitait que le premier titre que le groupe allait exposer au public soit "Going Under", mais le label n’en démordait pas.

"Ils voulaient ajouter une touche qui soit familière aux auditeurs pour que nous passions à la radio. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait." Amy Lee précise pourtant qu’elle avait pour objectif, en démarrant dans la musique, de proposer quelque chose d'"unique, comme Soundgarden, Björk ou Nirvana".

Le label a pourtant insisté pour obtenir un "Linkin Park féminin", et le groupe a finalement refusé, ne voulant pas vendre son âme : "Ce n’est pas ce que nous sommes. Je préfère tout recommencer à zéro."

Elle poursuit : "Le label a repris l’argent qu’il avait avancé et j’ai réemménagé chez mes parents. Et c’était difficile parce que j’avais quitté l’école, on avait été signés, j’étais partie vivre à Los Angeles, mais j’étais complètement blessée."

Le label a finalement recontacté Evanescence quelques semaines plus tard pour leur confirmer que "Bring Me To Life" allait figurer sur la BO du film Daredevil, pendant une scène de combat : "Ils m’ont dit : "On ajoutera la voix masculine uniquement sur cette chanson et dans ce cas précis. Cela ne changera pas votre identité." Et pour moi, si cela se limitait à cela, c’était ok."

"Mais j’étais vraiment inquiète de ce que les gens allaient penser de nous. C’était notre premier single et ils allaient nous définir par ce morceau. Et je déteste quand un groupe démarre dans un certain style sur une première chanson et puis change de direction après. C’est comme si on piégeait les fans."

"Mais j’ai adoré le morceau. Et Paul McCoy a été très gentil. Lui aussi a dû faire des sacrifices pour cette chanson. Il ne l’a pas réalisé mais ça l’a éloigné de ce qu’il essayait de faire. Et je m’en veux pour lui. Je n’aime pas parler de cette histoire comme si je ne l’avais pas apprécié lui. Je l’adore. Mais on était juste des ados dans une époque folle à l’époque."