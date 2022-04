Le Titanic, un film, une histoire, un Belge, une mémoire, des souvenirs, un avenir…

Son histoire fait partie de l’une des réalités devenues légendaires du Titanic. Pour animer les journées et soirées des passagers de première et de deuxième classes, le navire avait son orchestre : un quintette et un trio. Le 14 avril, peu avant minuit, le paquebot heurte l’iceberg fatal. Inéluctablement, le somptueux géant de la White Star Line va sombrer.