Le Titanic : Frederick Fleet et les autres marins veilleurs sont-ils responsables de son naufrage ?

10 janvier 1965, en fin de matinée, Frederick Fleet se balance lentement au bout d’une branche et finit par se pendre. Dans ses derniers songes ont sûrement ressurgi les ombres de son passé : celle d’un froid mortel, d’un Iceberg, celle du Titanic.

Cet homme de 77 ans se souvient parfaitement de ce foutu iceberg, brillant dans les dernières lueurs de la lune, et chaque fois inévitable. Il était le marin en place à la vigie au moment de l'impact du paquebot contre ce monstre de glace, en cette nuit glaciale du 14 avril 1912.

Si Frederick Fleet, avait survécu en 1912, ce n’était pas le cas de plus de la moitié des 2471 passagers du Titanic, morts écrasés ou victimes de la température des eaux gelées. Ce navire réputé insubmersible, qui devait relier l'Angleterre aux États-Unis en un temps record, a coulé au fond de l'Atlantique, après avoir percuté un iceberg vers 23h40. Une légende qui s'est prolongée avec le film de James Cameron, qui ressort au cinéma pour les 25 ans de sa parution.

Mais on connaît moins le récit des principaux acteurs de cette collision : l'équipe des six veilleurs dont faisait partie Fleet. Installés sur le nez-de-pie du navire, se relayant toutes les deux heures par groupe de deux, ils étaient le regard et les oreilles du commandant Smith. Ils devaient lui décoder la présence d'icebergs ou d'autres difficultés. Pourquoi n'ont-ils pas signalé assez vite le fameux iceberg ? Quelle a été la succession des mauvais choix de l'équipage qui a précipité l'impensable ? Qu'a révélé ensuite la commission d'enquête sur le rôle de Fleet ? Réponses dans L'Heure H.