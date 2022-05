Le tireur présumé du métro de New York plaide non coupable

Après une chasse à l'homme de plus de 24 heures, Frank James avait été arrêté sans opposer de résistance à Manhattan. Après une première comparution, ses avocates avaient mis en garde contre tout "jugement hâtif", mettant en avant qu'il avait lui-même "appelé la police" pour dire "où il se trouvait" pendant qu'il était recherché.

Ses éventuelles motivations restent à éclaircir. Frank James animait une page YouTube, baptisée "prophetoftruth88" (prophète de vérité) où on le voyait se lancer dans de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, sur les questions raciales et l'insécurité à New York.

Contactées par l'AFP vendredi, ses avocates n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

La prochaine audience a été fixée au 25 juillet.