Le TikTok RTBF info présenté aux médias du monde entier à Taipeï !

Ensuite, les journalistes, producteurs, réalisateurs d’autres médias ont pu poser des questions par rapport au projet. Globalement, les gens présents à la projection ont été très intéressés par le projet et étaient curieux d’en apprendre plus sur notre manière de fonctionner. On espère que Mise à Jour pourra inspirer d’autres médias publics dans la conquête de TikTok et d’un public parfois difficile à atteindre : les ados.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.