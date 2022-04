Le TikTok beauté de la semaine : une véritable ode à la beauté naturelle.

Depuis plusieurs semaines, les publications célèbrent le naturel, l'affirmation de soi et la diversité. Et c'est sans aucun doute la tendance la plus cool qui ait pu émerger sur le média social préféré des plus jeunes générations.

S'il n'y a pas (encore) de hashtag à proprement parler pour mettre cette tendance à l'honneur, elle se manifeste essentiellement par les termes "no makeup", "no makeup challenge" ou encore "no makeup trend". L'actrice et chanteuse américaine Ashley Tisdale compte parmi les femmes qui n'ont pas hésité à se montrer au naturel, avec la chanson "Tear in My Heart" du groupe Twenty One Pilots en fond sonore, rapidement devenue l'hymne officiel de cette nouvelle tendance beauté.

Dans une vidéo publiée à la fin du mois de mars, l'interprète de "It's Alright, It's OK" s'est d'abord filmée avec un filtre lui offrant une mine éclatante et un regard ultra glamour.