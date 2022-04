Le TikTok beauté de la semaine : un spray capillaire pour réaliser de fausses taches de rousseur.

Et si la plupart des TikTokeurs semblent convaincus par ce petit tour de passe-passe, une poignée d'entre eux regrettent déjà de s'y être frottés. Il faut dire que cette astuce demande adresse et dextérité et nous ne sommes pas tous égaux face aux techniques de make up. Résultat, certaines utilisateurs ont testé sans approuver cette nouvelle pratique après avoir fait apparaître de grosses taches noires sur leur visage en lieu et place des jolies éphélides attendues...