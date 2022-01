Le TikTok beauté de la semaine : un regard plus lumineux grâce à de l'anticerne blanc

L'engouement des Z pour les années 2000 était une chose plutôt positive jusqu'à ce qu'une utilisatrice de TikTok fasse ressurgir du passé un indispensable beauté dont nous nous serions bien passés. Longtemps délaissé au profit de produits bien plus efficaces, l'anticerne blanc a refait surface il y a plusieurs semaines sous l'impulsion de la TikTokeuse @blumarinebae, qui a reproduit une astuce vieille de plus de dix ans - un monde !

On sait pourtant depuis des années qu'il y a des impairs à ne pas commettre en matière d'anticerne, à commencer par le fait de choisir une teinte trop claire. Alors pourquoi un anticerne blanc ? Pas toi Tiktok ! Pas maintenant !

On pensait que le retour à un certain naturel, un maquillage plus authentique, avait mis fin au règne du contouring mais il n'en est visiblement rien. Grâce à l'anticerne blanc, les beauty addicts peuvent à nouveau jouer avec la lumière pour structurer le visage et apporter de la luminosité au regard.