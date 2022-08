Le TikTok beauté de la semaine : un fond de teint sans transfert grâce à un verre d'eau.

Un teint éclatant, frais et un maquillage sans transfert : c'est ce que promet cette toute dernière astuce TikTok. Un fond de teint liquide et un verre d'eau : ce sont les seuls ingrédients nécessaires pour cette potion magique qui promet des miracles. Popularisée par Huda Kattan, la fondatrice de la marque Huda Beauty, qui s'est inspirée d'autres influenceuses, la tendance génère maintenant plus de huit millions de vues sous le hashtag #waterfoundation.

La technique est plutôt appréciée sur le réseau social chinois. Les Tiktokeurs sont très souvent bluffés par le résultat, surtout lorsqu'ils testent la tenue du fond de teint.

Le résultat est sans appel : aucun transfert sur le tissu utilisé.

D'après la Tiktokeuse @rachelrigler, tremper son fond de teint dans l'eau séparerait l'huile, qui se retrouve alors à la surface de l'eau et ajouterait un effet hydratant à la peau. De quoi offrir un teint plus éclatant résistant aux épreuves de la journée, sans bouger.