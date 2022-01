Le TikTok beauté de la semaine : un brushing de star en 5 minutes chrono

Ce nouveau TikTok beauté pourrait se révéler frustrant pour celles et ceux qui ont dépensé plusieurs centaines d'euros dans des sèche-cheveux, lisseurs et fers à boucler ultra sophistiqués. Cette nouvelle méthode mise en ligne par une coiffeuse professionnelle ne nécessite qu'un séche-cheveux. Autant dire qu'elle est à portée de toutes et de tous. Et en prime, elle ne prend que quelques minutes à réaliser.

A peine mise en ligne, la vidéo de l'utilisatrice Yasmina (@yazblends) a fait des milliers de vues en quelques minutes seulement, témoignant de l'engouement pour sa technique pourtant simplissime. Encore fallait-il y penser. Une semaine après sa publication, l'astuce a été vue quelque 7 millions de fois.

L'experte en coiffure y explique comment faire un brushing de star, ou comme elle le dit elle-même un "Flippy blowdry look", que l'on retrouve également sous la forme "Flippy blow-dry" sur internet, autrement dit la coiffure du moment : un brushing lisse sur la majeure partie de la tête avec un mouvement ultra glamour au niveau des pointes tout droit sorti des Sixties et des Nineties.