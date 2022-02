Le TikTok beauté de la semaine : le recourbe-cils, outil indispensable pour un "cut crease" parfait.

Le "cut crease", technique, ultra prisée sur les tapis rouges et les podiums durant les années 2010, est destinée à agrandir le regard et à lui apporter profondeur et intensité. Pour y parvenir, il suffit d'accentuer le pli de la paupière via un trait d'eyeliner ou en jouant avec la lumière et les couleurs. Le tout peut être agrémenté de paillettes, strass, et traits graphiques pour une touche encore plus glamour.

Si le pinceau était autrefois considéré comme l'outil idéal pour réaliser un "cut crease", il s'est aujourd'hui fait voler la vedette par le recourbe-cils.

Merci qui ? Merci TikTok.

Cette astuce, que l'on doit à l'utilisatrice @glamwithsuzan, consiste à poser le recourbe-cils sur la paupière et à "colorier" la partie ouverte afin de dessiner un arc de cercle parfait, puis à recommencer mais sur le pli de la paupière. Une fois ces deux étapes franchies, il ne reste qu'à rattacher ces deux parties avec un simple trait, puis à remplir la partie manquante avec un ombre à paupières, qui créera l'effet de profondeur recherché.

Pour ce tutoriel, la TikTokeuse utilise un marron foncé pour les deux premières étapes, puis un fard glitter pour la troisième, transformant totalement son regard.