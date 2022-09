Le TikTok beauté de la semaine : le "monochrome makeup", la mise en beauté naturelle et sans effort de la rentrée

Le "monochrome makeup", une mise en beauté lumineuse au rendu naturel, qui affole déjà les compteurs sur le réseau social chinois.

Une seule et même couleur pour l'ensemble du visage. C'est le principe sur lequel repose le "monochrome makeup", qui semble faire l'unanimité sur TikTok. Adulée par les makeup artists les plus célèbres de la planète, cette mise en beauté naturelle est à l'origine de plusieurs millions de vues sur le réseau social (4,4 millions pour #monochromemakeup, 16,4 millions pour #monochromaticmakeup), et est (déjà) qualifiée de tendance makeup star de la rentrée.

Le "monochrome makeup" ne nécessite ni technique, ni outils spécifiques, ni grande quantité de maquillage, et offre une mise en beauté douce, naturelle, et lumineuse. Un glow up sans effort qui a déjà conquis des millions d'utilisateurs partout dans le monde.