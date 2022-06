Le TikTok beauté de la semaine : le 'douyin blush' pour un make-up estival naturel

Le blush est-il le nouveau fond de teint ? Longtemps décrié, le fard à joues semble faire un retour en force sur les réseaux sociaux, TikTok en tête, pour donner un coup de fouet aux teints les plus ternes.

Née en Chine, la dernière astuce en date consiste à appliquer le blush sur des zones stratégiques pour un effet 'coup de soleil' naturel - et moins néfaste pour la peau. C'est le 'douyin blush'. Un véritable phénomène puisque le hashtag #sunkissedmakeup cumule pas moins de 7,5 millions de vues sur le réseau social chinois. On oublie le fond de teint, les correcteurs, l'highlighter, et le bronzer, et on mise sur des textures légères qui donnent bonne mine. Et à ce petit jeu, le blush fait figure de grand favori.

Le 'douyin blush', dont le hashtag a déjà généré plus de 3 millions de vues, ne nécessite pas de compétences particulières, et encore moins de produits farfelus. La tendance consiste simplement à tracer la lettre 'v', plus ou moins grande selon le résultat souhaité, à des endroits bien précis, à savoir le nez, le menton, les pommettes, et les coins externes des yeux. Notons que certaines utilisatrices privilégient les coeurs aux 'v', sans doute plus esthétiques pour un réseau social aussi visuel que TikTok. L'ultime étape consiste simplement à estomper le tout à l'aide d'un beauty blender.