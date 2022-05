Le TikTok beauté de la semaine : le blush rose pour camoufler les cernes.

L'"under eye blush" consiste simplement à appliquer une bonne dose de blush sous les yeux pour estomper les cernes et autres poches. A chaque utilisateur sa méthode bien spécifique mais la tendance a bel et bien pris sur le réseau social avec pas moins de 4,6 millions de vues pour le hashtag #undereyeblush. Et au regard des commentaires postés sous chacune des vidéos, l'astuce remporte un succès totalement inattendu.

Le make-up artist américain @paintedbyspencer compte parmi les premiers à avoir présenté cette nouvelle méthode. Dans une courte vidéo, on peut voir le TikTokeur appliquer du blush en poudre sous les yeux et expliquer pourquoi cette technique est non seulement efficace mais aussi inratable. Le professionnel estime notamment qu'elle permet d'apporter de l'éclat, contrairement au correcteur seul, et préconise de choisir un blush rose, corail ou pêche en version mate de préférence pour éviter de faire ressortir les pores.