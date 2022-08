Le TikTok beauté de la semaine : le baume à lèvres teinté "home made" avec du colorant alimentaire.

Si le colorant alimentaire n’est pas du tout naturel, il est bien propre à la consommation mais n’est pas forcément sans danger pour la peau. Les colorants sont assez asséchants pour les lèvres et peuvent causer certains problèmes aux peaux les plus sensibles.

C’est aussi un produit très tachant, et certains l’ont appris à leurs dépens. Alors si vous voulez tenter cette tendance, faites bien attention à vos vêtements et évitez de l’adopter tous les jours. Et pour pousser l’association food et makeup jusqu’au bout, pourquoi ne pas poursuivre avec un maquillage 100% fruité et des ongles en beurre de cacahuète ?