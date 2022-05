Le TikTok beauté de la semaine : la vaseline comme nouvelle alternative au mascara;

Sorte de pommade ultra grasse, la vaseline n'a jamais joui d'une réputation très glamour, ne serait-ce parce qu'elle renvoie le plus souvent à un lubrifiant, à juste titre. Polyvalente, cette gelée de pétrole est malgré tout l'alliée des peaux sèches comme des lèvres gercées et peut même être utilisée pour traiter certaines lésions et brûlures, se révélant pour certains comme un produit indispensable. Et ce ne sont pas les utilisateurs de TikTok qui diront le contraire. Les vidéos proposées avec le hashtag #vaseline ont généré plus de 575 millions de vues sur le réseau social, avec de multiples conseils pour hydrater sa peau, lutter contre les rides et même sentir bon plus longtemps.

Mais c'est un tout autre usage que les utilisateurs mettent aujourd'hui en lumière.

Elle pourrait offrir les mêmes bienfaits qu'un mascara : allonger les cils et les rendre plus volumineux, foncés et même brillants.

Difficile à croire et pourtant, il suffit de regarder les (très) nombreuses vidéos sur le sujet pour se rendre compte que le résultat est… stupéfiant. Une touche de vaseline, un recourbe-cils, éventuellement une brosse à cils (mais ce n'est pas indispensable) et le tour est joué. En un clin d'œil, les cils sont allongés et affichent un effet teinté semblable à celui procuré par le mascara.