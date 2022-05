Le TikTok beauté de la semaine : la méthode infaillible pour un teint effet "coup de soleil".

Attention toutefois, la méthode destinée à reproduire l'effet tant désiré varie fortement de celle à laquelle vous avez forcément recours pour votre mise en beauté classique. Baptisée "W blush", elle ne requiert pas de compétences particulières puisqu'il s'agit d'appliquer le blush, qu'il soit liquide, en crème ou en poudre, sur les pommettes et la pointe du nez en formant la lettre "W".

Il ne reste plus qu'à estomper la matière à l'aide d'un pinceau.

Plébiscitée sur Instagram, la méthode fait une foule d'adeptes sur TikTok avec des dizaines et des dizaines de vidéos à la clé et peu de variantes si ce n'est en ce qui concerne la quantité de produit appliquée. Le succès est tel que certaines vidéos ont été vues plusieurs centaines de milliers de fois avec des commentaires plus qu'enthousiastes. Celle de Taylor Frankel, co-fondatrice d'une marque de maquillage, qui cumule déjà près de 150.000 vues, décrypte la méthode avec ses propres produits en 18 secondes top chrono. Autant dire que la technique est à la portée de tous !

Reste désormais à apprendre à doser. Un effet "coup de soleil" passe encore mais nul besoin d'avoir la main lourde, au risque de se transformer en homard !